¿Podrá cumplirla? La inesperada promesa que Teo piensa cumplir si lo salvan en la eliminación de La Granja VIP

En medio del nerviosismo por la primera eliminación, César Doroteo, mejor conocido como Teo, protagonizó una charla con La Bea que dejó a todos con la duda: ¿hará una promesa si logra quedarse?

Con un tono entre bromista y serio, Teo soltó una idea que rápidamente captó la atención de quienes lo escuchaban. El ambiente de tensión que envolvió la chalra sobre su posible salida se convirtió, por un momento, en escenario de ocurrencias que podrían volverse realidad.

¿Qué prometió hacer Teo si lo salvan de la eliminación?

Mientras conversaba con La Bea, Teo lanzó una frase que parecía al principio una simple ocurrencia. Se preguntaba que si lograba salvarse de la eliminación del siguiente domingo, tendría que cumplir alguna especie de promesa como símbolo de agradecimiento o celebración.

Entre risas, llegó a mencionar que quisiera montar un caballo y meterlo a la casa de La Granja, aunque él mismo reconoció lo absurdo de la idea. La Bea, por su parte, intentó animarlo al pedirle que no pensara en salir eliminado. Pero lo cierto es que el comentario ya quedó sembrado y los fans no han dejado de preguntarse si en realidad intentará hacer algo así si se queda.

¿Por qué César Doroteo está nominado en La Granja VIP?

Durante la Gala de estreno, Teo fue el primer granjero en recibir una nominación directa. La responsable fue Manola Díez, quien más tarde se acercó a hablar con él para explicarle que, si se encuentra en posición de salvarlo, no dudará en hacerlo. La conversación fue cordial, aunque cargada de incertidumbre, por lo que vendrá en los próximos días.

La convivencia en La Granja VIP apenas comienza y ya hay emociones intensas, alianzas inesperadas y momentos que podrían volverse memorables. Habrá que ver si Teo permanece en la granja… y si cumple lo que prometió.

Recuerda que puedes seguir La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. por Azteca UNO, y si no quieres perderte ningún detalle, la transmisión 24/7 está disponible en Disney+.