Actor falleció a los 59 años después de no juntar para su tratamiento

El mundo de la actuación está de luto tras el fallecimiento de este actor. Con 59 años su final no se presenta como el más digno, pues todo ocurrió por una complicación de un cáncer de páncreas que había “vencido” hace unos años. Por ello, sus compañeros lamentan la pérdida de Jimmy Shaw, quien se quedó en España para ejercer su carrera actoral.

¿De qué murió Jimmy Shaw, actor estadounidense?

El actor nacido en Los Ángeles en 1966 tuvo un lamentable final, pues después de superar el cáncer y estar en remisión desde hace 3 años, dicha enfermedad en el páncreas volvió de manera agresiva y no se pudo hacer más. El seguro del actor no cubría una operación y tuvo que acudir a las redes sociales para buscar ingresos.

Aunque se indica que se juntaron cerca de 70, 300 euros, dicha intervención no se pudo efectuar en Lisboa y según lo dicho por su representante, el actor murió el pasado 11 de octubre. Ante eso, sus compañeros del medio en España lamentaron su pérdida vía redes sociales.

¿Quién era Jimmy Shaw, actor radicado en España?

Su caso no es tan común de observar, pues en el 2000 llegó a Europa con la intención de aprender sobre el idioma, sin embargo se instaló en la península ibérica para pasar sus últimos años de vida de ese lado del mundo. Estaba casado y participó en diversos proyectos de dicho país.

El formado en Nueva York trabajó en teatro en su país natal y también hizo televisión. Ante eso, la gente también le recuerda en los Estados Unidos y se une en el lamento de una vida que parecía que había vencido el cáncer. Sin embargo, España se deleitó al verle participar en diversos proyectos como Águila Roja, Cuéntame cómo pasó, El tiempo entre costuras, El Ministerio del Tiempo, La fortuna, Now and Then o The English. Por eso compañeros, amigos y familiares le desean un eterno descanso.