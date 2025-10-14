“Si me estás viendo, te amo": el emotivo mensaje que Sergio Mayer Mori envió a su hija desde La Granja VIP

En medio de la rutina diaria en La Granja VIP, uno de los momentos más genuinos surgió sin previo aviso. Sergio Mayer Mori, uno de los granjeros que más ha dado de qué hablar desde el arranque del reality, se tomó un momento para dedicarle unas palabras llenas de cariño a su hija, Mila.

El gesto ocurrió durante un momento casual entre granjeros, pero bastaron unas pocas frases para que Sergio mostrara su lado más sensible y recordara, desde la distancia, el vínculo que lo une con su pequeña.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre su hija en La Granja VIP?

La escena se volvió viral entre los seguidores del programa cuando Sergio, mirando a cámara, envió un mensaje claro y afectuoso: “Mila, si me estás viendo, te amo”. También comentó que le encantó su nuevo corte de cabello y agradeció haberla visto justo antes de ingresar a la granja.

La reacción de su compañero Eleazar Gómez, quien preguntó sorprendido a quién se refería, hizo aún más evidente que el mensaje fue totalmente espontáneo. Sergio, sin dudar, respondió: “A Mila, mi’ja”, con lo que selló el momento con una sinceridad que tocó a más de uno.

@lagranjavipmx Mila tu papi te mando un menssaje, dice que te ama mucho. 💖 #LaGranjaVIP transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa.⁣⁣⁣⁣⁣ Durante dos semanas podrás disfrutarla en mis redes:⁣⁣⁣⁣⁣ 🌐Sitio Web⁣⁣⁣⁣⁣ 📱App TV Azteca En Vivo⁣⁣⁣⁣⁣ 💻YouTube ♬ sonido original - La Granja VIP

¿Cuál fue la reflexión personal de Sergio Mayer Mori?

Horas antes del mensaje, Sergio vivió un momento de introspección que dejó ver cómo ha enfrentado sus altibajos. Compartió que, aunque tiene un lado sensible y amoroso, muchas veces ha sido él mismo quien se ha puesto obstáculos. Habló de cómo, durante años, ha repetido patrones que lo alejan de su bienestar.

Reconoció que ha tenido episodios difíciles, pero también se permitió aceptar que parte de eso ha sido por falta de humildad y gratitud. Sus palabras, entre risas nerviosas y silencios largos, reflejaron el deseo de reconciliarse consigo mismo y dar un nuevo rumbo a su vida personal.

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p.m. por Azteca UNO, y puedes seguir todos los momentos más íntimos, estratégicos y divertidos 24/7 a través de Disney+.