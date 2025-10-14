“No soy sentida, soy muy sensible": Manola Díez le hizo una revelación íntima a Fabiola Campomanes sobre su salud

Ha pasado solamente un día y las emociones siguen al límite en La Granja VIP, y esta vez, el momento más sincero tuvo como protagonistas a Manola Díez y Fabiola Campomanes. Lo que comenzó como una conversación para aclarar un malentendido terminó en una confesión personal sobre la salud emocional de Manola, quien abrió su corazón frente a las cámaras.

Durante la plática, Fabiola intentó consolar a Manola tras no haber sido elegida en la Cadena de Salvación, puesto que ella decidió salvar a Sergio Mayer Mori. La actriz regiomontana explicó cómo se sintió y reveló algo que conmovió a todos los presentes.

¿Por qué se sintió afectada Manola Díez en La Granja VIP?

Después de la dinámica de salvación, Manola reconoció que el hecho de no haber sido elegida le generó tristeza. Sin embargo, aclaró que no estaba enojada, sino herida emocionalmente por la situación. Con un tono tranquilo, explicó a Fabiola que tiene un tipo de sensibilidad especial, lo que hace que experimente las emociones con más intensidad que la mayoría de las personas.

“Yo no soy sentida, soy muy sensible”, comentó al intentar describir lo que le ocurre. Añadió que ha sido diagnosticada con hipersensibilidad emocional, una condición que le hace vivir las experiencias de forma más profunda, tanto en lo positivo como en lo negativo.

La sinceridad de Manola generó empatía entre sus compañeros, especialmente en Fabiola, quien le expresó comprensión y cariño, al asegurarle que su decisión en la cadena de salvación no fue personal, sino parte del juego.

¿Qué relación une a Fabiola Campomanes con Sergio Mayer Mori?

Durante la conversación, Fabiola explicó que su vínculo con Sergio Mayer Mori va más allá del programa. Lo conoce desde que era un bebé, debido a su amistad con Bárbara Mori, y ese lazo fue lo que influyó en su elección al momento de decidir a quién salvar.

La charla entre ambas actrices cerró con un gesto de entendimiento y respeto mutuo, que dejó claro que, más allá de las estrategias y las nominaciones, La Granja VIP también es un espacio donde las emociones y la empatía tienen un lugar importante.

Puedes seguir La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. por Azteca UNO y disfrutar de la transmisión 24/7 a través de Disney+.