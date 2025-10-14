Esta mujer no desistió y tres meses después encontraron a su perrito; esta es la enternecedora historia

Este perrito está ganando popularidad tras lograr lo imposible. Tras vivir un terrible momento por una tormenta que sacudió California, Opie (nombre del lomito en cuestión) volvió a casa después de 3 meses y recorrer casi todo el país. Ante eso, hay un detalle que fue vital para que su dueña lo volviera a ver. He aquí la historia de este increíble reencuentro.

¿Cómo fue que este perrito regresó a casa 3 meses después?

La narrativa de este suceso da para hacerle una película. Y es que en California vivieron un momento complicado con una tormenta, situación que provocó que Opie huyera y no regresara a casa. Aunque Ciara Babcock sabía que era difícil, nunca perdió la esperanza. Por ello, cuando la contactaron 3 meses después, sabía que la espera había valido la pena.

Y el detalle que marcó la diferencia para que su perro terminara en Chicago y aún así volviera en un vuelo desde dicho estado de los Estados Unidos… fue el chip que tiene su perrito. Esto generó que aún con tantos días de diferencia, un reporte de perrito de calle hiciera que se alertara hasta California y así concretar una historia muy bella.

¿Cuánta distancia recorrió el perrito Opie?

Parte de lo impresionante de la historia, fue cómo el canino pudo sobrevivir a un trayecto donde prácticamente cruzó el país entero. Opie estaba 3200 kilómetros alejado de casa, en un trayecto donde directamente se gastan cerca de 710 horas a pie. En ese sentido, nadie sabrá cómo lo logró, pero se indica que regresó en perfectas condiciones.

Ante dicha historia, muchos probablemente practicarán la instalación de chips con sus perritos, pues es una oportunidad inigualable para sobreponerse a situaciones como la de estos dos seres vivos afortunados. Y es que como se indicó desde el principio, parece que esta historia es sacada de un guion de Hollywood… pero es algo que ocurrió en la vida real.