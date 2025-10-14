La Granja VIP: “Yo la tengo clara” Sergio Mayer Mori ya sabe a quién de los granjeros nominará

El primer día de los granjeros dentro de La Granja VIP resultó ser un día medio caótico entre discusiones, mucho quehacer y suposiciones de lo que podría suceder en el futuro del reality show. Recordemos que hoy lunes se juega el puesto de El Capataz, quien tendrá algunos beneficios esta primera semana. Y entre alianzas y algunas pláticas Carolina Ross, Jawy, Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori estaban platicando de las futuras nominaciones cara a cara, y al parecer uno de ellos ya tiene claro lo que hará.

“No pues wey yo ya la tengo clara la neta, pero de la primera a la última nominación. Irrelevante si se salen antes o después, pero que se salgan”, dijo Mayer Mori mientras reía, y es que estaban hablando de que en las nominaciones tendrán que decirlas cara a cara, y sus demás compañeros no tienen tan claro a quién van a querer nominar.

El primer nominado de La Granja VIP resultó ser nada más y nada menos que César Doroteo, quien no fue salvado después de que durante La Gala del pasado domingo se hiciera una “cadena de salvación” donde la primera en ser salvada fue Lola Cortés, y quien decidió dejar nominado a Teo fue Manola Díez, al salvar a La Bea en su lugar.

¿Cuándo conoceremos a TODOS nominados de La Granja VIP?

Todos los miércoles de cada semana viviremos la Asamblea, el momento en donde todos los granjeros cara a cara dirán a quiénes y por qué deciden nominarlos para que probablemente salgan el domingo de La Gala, por lo que este miércoles lograremos conocer a los primeros nominados de la semana de estreno de La Granja VIP.

En redes sociales comienzan a especular que una de las nominadas sería Manola Díez, después de que se involucrara en el primer conflicto que hubo en La Granja VIP junto a Carolina Ross. ¿Será?