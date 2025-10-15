inklusion logo Sitio accesible
Acércate a Rocío
Nadie lo quiere por mala copa | Programa del 15 de octubre 2025

Lizeth segura que a su primo Kevin no le basta con ser un mala copa, dice que también es un deudor y sentencia que terminará anexado o en un panteón.

¿Además de mala copa, moroso? Lizeth segura que a Kevin no le basta con ser un mala copa, dice que también es un deudor. Mientras Kevin dice que Lizeth no le da chance de respirar, su mamá se pregunta todos los días en qué falló como madre. Lizeth asegura que su primo terminará anexado o en un panteón.

