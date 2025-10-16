Lola Cortés se define como queer en La Granja VIP: ¿qué significa y cómo reaccionó Manola Díez?

Lola Cortés, quien desde que entró a La Granja VIP se robó el corazón de los internautas porque dejó al descubierto una personalidad comprensiva y empática con sus compañeros, tuvo una reveladora charla con Manola Díez en la que le explicó el significado de “queer” y por qué se identifica con este término: ¡entérate!

¿Qué dijo Lola Cortés de su sexualidad en La Granja VIP?

Lola Cortés, quien unos momentos antes protagonizó una plática con Lis Vega en la que la vedette cubana le soltó detalles del desolador diagnóstico de endometriosis que marcó su vida, se sentó en la sala con Manola Díez y habló de su sexualidad sin filtros al tiempo que le explicó a la actriz el significado de queer de una forma bastante clara.

La “Jueza de hierro” de La Academia, quien tan sólo en unas cuantas horas se consolidó como una de las celebridades consentidas del fandom de La Granja VIP, le explicó a Manola Díez su bisexualidad y cómo el arcoíris representa a la comunidad LGBTQ+ en general:

“Yo soy bisexual y en mi comunidad hay variantes, pero todos somos queer y nos representa el arcoíris”, declaró Lola, quien ante las dudas de Manola Díez explicó con más detalles el significado de queer y cómo sus piercings y sus tatuajes influyen en ello.

“Las personas queer somos personas incomprendidas y que rompemos los estigmas de la sociedad, por eso yo tengo piercings y tatuajes”, detalló.

