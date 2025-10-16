¿Hay un huésped inesperado en La Granja VIP? Las granjeras detectaron una inquietante presencia en el granero

Las sorpresas en La Granja VIP no paran. En medio de la rutina diaria y las tareas con los animales, un momento desconcertante provocó una mezcla de nervios, incredulidad… y hasta cariño. Todo surgió cuando algunas de las granjeras notaron señales de que no estaban tan solas como pensaban.

¿Qué vieron las granjeras en el granero de La Granja VIP?

Durante una charla entre granjeros mientras se maquillaban y arreglaban, surgió una conversación inquietante, pues Lola Cortés aseguró haber detectado movimientos sospechosos en el granero. Aunque al principio, La Bea, con quien platicaba directamente Lola, creyó que era una broma, pronto compartió el temor que le genera la posibilidad de que se tratara de ratones, puesto que ahí duermen los peones.

Algunas otras granjeras compartieron el temor de dormir tan cerca del supuesto visitante, aunque no durmieran en el granero. Otras, como si se tratara de una escena sacada de una fábula, se mostraron conmovidas e incluso dispuestas a darles de comer. La mezcla de emociones provocó un momento insólito que dejó claro que cada quien vive la experiencia rural a su manera.

¿Qué medidas tomaron ante la posible presencia de ratones?

Las granjeras empezaron a compartir lo que sabían al respecto del manejo de ratones. Desde que habían visto trampas colocadas discretamente detrás del baño, hasta que incluso existía un pequeño “ojo” en el suelo por donde podrían colarse los animales. De inmediato, algunas propusieron tapar esa entrada para evitar encuentros indeseados.

A pesar de que La Bea confesó que los ratones le provocan pavor, Lola le aseguró que hablaría con ellos para tranquilizarlos… y de paso, con la vaca, como si pudiera convencerla de que ayudara a mantener el orden. La situación desató risas, ternura y, sobre todo, esa mezcla de espontaneidad y convivencia que caracteriza la vida en La Granja VIP.

Entre el susto y la simpatía, el episodio dejó claro que incluso los momentos más inesperados pueden convertirse en parte de la experiencia única que se vive en este programa. Y aunque no se ha confirmado la existencia de un “huésped no invitado”, lo cierto es que el granero ya tiene un nuevo tema de conversación.