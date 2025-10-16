¡El reality dentro del reality! El Cacareo Secreto, el programa con lo más divertido de La Granja VIP

La convivencia en La Granja VIP tiene de todo: trabajo, emociones fuertes, alianzas inesperadas y momentos que desatan carcajadas. Entre la rutina rural y las dinámicas del día a día, surgió una nueva tradición nocturna que ha atrapado la atención de los seguidores: El Cacareo Secreto.

Este espacio, creado por las y los granjeros mientras esperan la hora de la cena, pinta para convertirse en un show alterno lleno de ocurrencias, imitaciones, notas “informativas” y mucho humor. No es parte del formato oficial del programa, pero es tan espontáneo y entretenido que parece un reality dentro del reality.

¿Qué es El Cacareo Secreto en La Granja VIP?

Durante las últimas noches, La Bea, Teo y Kim han fungido como anfitriones principales de esta divertida dinámica. Con mucha creatividad verbal, repasan lo más destacado del día en La Granja VIP, en una imitación de programas de televisión, al dar opiniones y hasta entrevistando a sus compañeros.

El espíritu relajado de El Cacareo Secreto ha motivado a más granjeros a unirse al show. Lis Vega sorprendió como “corresponsal cubana”, Caro ha puesto el toque musical, Sandra ha improvisado entrevistas como si fuera una reportera y otros como Fabiola y Alfredo Adame también han participado con entusiasmo.

Más allá del humor, El Cacareo Secreto sirve como un momento de desahogo y conexión entre todos. Después de un día de trabajo en la granja, esta actividad permite relajar el ambiente, compartir risas y fortalecer los vínculos entre los participantes. Incluso ha sido útil para repasar los errores de las competencias.

Entre risas, parodias, bailes y comentarios picantes, este “programa secreto” seguramente se ganará el cariño de todos hasta convertirse en una de las partes más esperadas del cierre del día.

¿Dónde ver El Cacareo Secreto?

Aunque no es parte de las transmisiones oficiales de La Granja VIP, fragmentos de El Cacareo Secreto pueden verse en las redes sociales del programa y en las transmisiones 24/7 de Disney+. Si quieres conocer otra faceta de los granjeros, no te lo puedes perder.