Esta actriz confirma aneurisma y por eso se someterá a una cirugía cerebral

La situación con la actriz evidentemente no marcha bien, pero sus fanáticos descansan un poco con la manera en la que la artista afrontó los distintos retos que llegaron desde el 2021. Dicho año fue el inicio de los cambios para su vida, donde incluso tuvo que dejar de lado el trabajo. Por ello, aquí se te informa sobre el estatus actual de la salud de Kirsten Storms.

¿Por qué tienen que operar a la actriz, Kirsten Storms?

La actriz de 41 años ha sido demasiado franca con su público respecto de todos los retos que su cabeza le ha traído desde hace 4 años. Y es que todo comenzó con un quiste que tuvo que ser sacado de emergencia. Por eso, su salud ha estado en monitoreo constante y ahora se confirmó un problema bastante severo que la hará cambiar de nueva cuenta su rutina.

Hace poco se le confirmó un aneurisma cerebral, por lo que requiere de una intervención que le permita alejar el propio aneurisma de una arteria. Y es que si no se realiza esta acción, podría estallar y dejar secuelas irreparables. Ante eso, se percibe un panorama complicado, pero con la firme misión de mejorar dentro de los posible por sus seres queridos.

¿Qué decían los rumores respecto de la hospitalización de la actriz?

Justamente el ingreso al hospital de los últimos tiempos fue por el chequeo que le estaban haciendo, aunque en muchos sitios se aseguraba que ella ingresó a hospitalización porque se intentó quitar la vida. Ante eso, la actriz indicó lo siguiente: “No podría entender por qué alguien inventaba algo tan terrible, cuando no tenía ni idea de por qué estaba allí. Hay algunas personas realmente malas…”.

Ante eso, los constantes mensajes que sube a sus redes sociales generan un ambiente muy cálido de parte de sus seguidores, que elogian la manera en la que está enfrentando esta dura prueba. Y así, le desean lo mejor que se traduce en una fructífera recuperación.