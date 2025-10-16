“El Patrón” se conmueve en La Granja VIP con la maleta que le armó su esposa: “Gracias”

Alberto del Río “El Patrón”, una de las celebridades de La Granja VIP más populares en redes sociales, protagonizó un íntimo momento en su habitación que dejó al descubierto un aspecto de su personalidad que muy pocos conocían: el gran amor que siente por su esposa.

¡Así revelaron al quinto granjero de La Granja VIP, Alberto del Río “El Patrón”! TV Azteca [VIDEO] ¿Será que ‘el gigante de los encordados’ logra ganarse el respeto de sus compañeros sin máscara en La Granja VIP? ¡Conoce todo sobre Alberto del Río “El Patrón”!

¿Qué empacó la esposa de “El Patrón” para La Granja VIP?

“El Patrón” ya había dejado entrever un aspecto doloroso de su vida cuando en la Noche de la Verdad explotó en llanto al recordar la muerte de Ángela Velkei , su primera esposa: “Cuando ella murió yo me sumí en un abismo en el que para ser sincero, pensé que nunca iba a regresar”, aceptó la noche de este martes 14 de octubre.

Ahora, el luchador de la WWE volvió a desnudar su corazón cuando entró a su cuarto para abrir la maleta con todas las cosas que Reyna Quintero le envió para La Granja VIP, entre ellas tenis, ropa y hasta un peine, algo que conmovió profundamente a “El Patrón”.

ESPECIAL/TV AZTECA ESPECIAL/TV AZTECA

“Mi amor, mi vida hermosa (…) hay cosas que son insignificantes para uno, pero para mí tienen mucho significado”, murmuró Alberto del Río visiblemente conmovido.

“No sé si lo estés viendo, pero muchas gracias mi amor”, se alcanzó a escuchar en la transmisión 24/7 antes de que las cámaras se enfocaran más en la conversación de Sergio Mayer Mori y Lola Cortés, todo antes de la celebración de La Asamblea que dejará a dos nominados más además de Alfredo Adame y César Doroteo.

https://www.instagram.com/p/DP2cg3ujOoS/

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: