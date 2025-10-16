¡Este negocio ya vive en el 2050! Tortillería se hace tendencia por su sofisticado método de pago

Este video se está volviendo tendencia por la manera tan particular en que un negocio de tortillas destaca del resto. De manera bastante sorprendente, los usuarios de esta tortillería en León muestran con orgullo este local del que bromean con que viene del futuro. Y es que la manera de pagar es como si se tratara de un cajero automático. He aquí las imágenes.

¿Por qué esta tortillería se volvió viral en redes sociales?

Uno de los videos más interesantes que se han mostrado en los días recientes tiene como protagonista una tortillería en Léon. Allí, se han registrado videos de personas que asisten para comprar su respectiva cantidad de tortillas pero el pago no es de la manera tradicional, allí básicamente te enfrentas a un cajero automático.

Es decir, las personas que van por su producto, deben esperar a que la persona que los atiende les confirme el precio a pagar. Posteriormente, se debe depositar billetes o monedas en el aparato que básicamente es una máquina inteligente al estilo de un cajero multifuncional de banco.

Ante eso, evidentemente los comentarios se han hecho presentes, pues resulta una verdadera sorpresa pues no hay nada parecido en los locales “tradicionales” de tortillas.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre esta tortillería?

La bautizada “tortillería futurista” está siendo sensación en las tendencias, pues realmente asombra el método de pago. Es decir, entre que es novedoso y que la gente está aportando su respectiva dosis de humor, el video ya se reprodujo en diferentes espacios. Ante eso la gente indica que este establecimiento viene del futuro.

El que se refiere como responsable del descubrimiento de este local es un tiktoker llamado Alfred, quien tiene más de 4.2 millones de reproducciones en ese video que no dura más de 30 segundos. Su contenido es referente a la comida y en esa categoría esta tortillería se llevó los reflectores en los últimos días.