De comadres a enemigas | Programa del 16 de octubre 2025
Guadalupe dice que su comadre Lucero se pasa de tonta, pues solapa que su hijo le haya pegado a su hija; Lucero exige que no traten a su hijo como un violento.
TV Azteca
