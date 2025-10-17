Lluvias intensas y frío de -5 grados; así estará el CLIMA en México el fin de semana del 17 al 19 de octubre

Los estragos de las lluvias y las bajas temperaturas en México se mantendrán, al menos, durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional ha concedido detalles respecto a cómo estará el clima el fin de semana del 17 al 19 de octubre. ¿Cuáles serán los estados más afectados?

En los últimos días distintos estados del país han sufrido los estragos de las lluvias, las cuales han terminado con la vida de más de 40 personas. Ahora, la CONAGUA alerta sobre bajas temperaturas en algunos estados del país, hecho que se verá reflejado el fin de semana que se aproxima.

¿Qué estados tendrán lluvias y frío el fin de semana del 17 al 19 de octubre?

Viernes:

Guerrero, Acapulco, Oaxaca y Chiapas: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

Quintana Roo y Yucatán: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Michoacán, Morelos, Estado de México, Puebla, Tabasco, Campeche y Veracruz: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Sonora, Baja California, Durango y Chihuahua: Mínimas de -5 a 0 grados.

Puebla y Estado de México: Mínimas de 0 a 5 grados.

Sábado:

Oaxaca, Guerrero y Chiapas: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

Michoacán, Morelos, Puebla, Estado de México, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Jalisco, Colima y Tlaxcala: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Baja California, Durango, Sonora y Chihuahua: Mínimas de -5 a 0 grados.

Puebla, Estado de México y Tlaxcala: Mínimas de 0 a 5 grados.

Domingo:

Chiapas: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Jalisco, Tlaxcala, Campeche y Ciudad de México: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Baja California: Mínimas de -5 a 0 grados.

Sonora, Durango, Chihuahua, Estado de México, Puebla y Tlaxcala: Mínimas de 0 a 5 grados.

¿Por qué el clima en México será de lluvias y frío durante este fin de semana?

La CONAGUA establece que estos fenómenos naturales derivan de la zona de baja presión que tiene el desarrollo ciclónico suficiente para desplazarse por el sur de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, hecho que no solo generará la disminución de las bajas temperaturas, sino también vientos fuertes y lluvias torrenciales.