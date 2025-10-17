Exigen casi 6 MDP por esta moneda conmemorativa gracias a su diseño y belleza

Las pecunias relacionadas con la numismática, ya sea en monedas o en billetes, no dejan de aparecer en distintos mercados digitales a precios exorbitantes por sí solos. Una muestra de lo anterior es esta moneda conmemorativa de 20 pesos que, gracias a sus características, vale hasta 6 millones de pesos.

En primera instancia, vale decir que estos 6 millones de pesos es el precio que su dueño pide por ella, aunque existen formas de poder llegar a acuerdos con estas personas para que el precio sea más reducido. De cualquier modo, se recomienda asistir con un experto en numismática para que sea él quien brinde más detalles respecto a su hipotética compra.

¿Cuáles son las características de esta moneda conmemorativa de 20 pesos?

Lo principal que debes saber es que esta moneda conmemorativa de 20 pesos cuenta con los rostros de José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, por lo que hace alusión al Bicentenario de independencia. Esta razón, por sí misma, ya hace que su valor en mercados digitales aumente de manera considerable.

Nueva moneda de 20 pesos: Con las efigies de Miguel Hidalgo, José Ma. Morelos y Vicente Guerrero.En la parte superior, la Victoria alada de la #ColumnadelaIndependencia, coloquialmente conocida como #ÁngeldelaIndependencia y la leyenda “BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”. pic.twitter.com/GksHYzYKTl — Historia México (@historia_mexico) September 28, 2021

Cabe destacar que esta moneda conmemorativa fue emitida por el Banco de México en el año 2021, por lo que forma parte de un catálogo en donde también se vislumbran la moneda de 700 años de la Fundación Lunar de México - Tenochtitlán y la 500 años de Memoria Histórica de conquista, las cuales también tienen precios elevados en internet.

Dentro de sus otras características, destaca tener un peso de 12.67 gramos, así como un diámetro de 30 mm y una forma dodecagonal, la cual la hace distinta a la mayoría. En el anverso aparece el Escudo Nacional bajo la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, mientras que en su reverso figuran los rostros de Morelos, Hidalgo y Guerrero.

¿Por qué esta moneda conmemorativa vale 6 millones de pesos?

El dueño de esta moneda, la cual compartió en Mercado Libre, no ofrece características únicas por las cuales su pecunia tenga un valor de cinco millones 888 mil pesos; sin embargo, se sabe que radica en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México y que realiza pedidos a todas partes del país.