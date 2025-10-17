El momento más humilde de Kim Shantal en La Granja VIP: ¡un cerdito se hizo del baño en ella y así reaccionó!

Kim Shantal protagonizó uno de sus momentos más humildes con los animalitos de La Granja VIP cuando cargó a un cerdito y el animal la premió con un “regalito” que la hizo gritar de la impresión... ¡suplicó la ayuda del “Tío Pepe” cuando vio su pantalón embarrado!

La tarde de este jueves 16 de octubre, El Mayoral convocó a todas las celebridades de La Granja VIP para darle la bienvenida a un grupo de cerditos que llegó para engalanar las instalaciones del reality show, un momento que nos dejó experiencias tanto tiernas como divertidas que fueron bastante comentadas por los internautas.

En medio de todo el chismecito que se soltó por la llegada de los cerditos, los fans viralizaron un clip que captó el momento exacto en el que uno de los animales se hizo del baño encima de Kim Shantal y le dejó su ropa embarrada ante la divertida mirada de Jawy Méndez :

Kim tenia a upa a un cerdito y le hizo caca encima jajaj dios



Kim: ME CAGOOOO, TIO PEPE ME CAGOOOOO 🗣️🗣️#LaGranjaVIP pic.twitter.com/eV4WWqtEHW — Julián 🐐 (@JuliGoonz) October 17, 2025

"¡Me c4g0, Tío Pepe, Tío Pepe, no m4m3n!”, gritó una sorprendida Kim que hasta hace unos segundos estaba conviviendo con los puerquitos... ¡sintió tanta conexión con ellos que hasta se animó a cargar a uno y fue cuando el incidente ocurrió!

El clip viral de inmediato se colocó en uno de los accidentes de La Granja VIP más comentados por los internautas ... ¡fue sorpresivo y gracioso a la vez, pero también nos recordó que convivir con animales no siempre es muy agradable!

¿Cómo fue la bienvenida de los cerditos a La Granja VIP?

Una vez que los cerditos llegaron al asoleadero que los peones prepararon especialmente para ellos, las celebridades tuvieron la oportunidad de entrar en grupos para convivir y conocerlos, algo que hicieron inmediatamente.

En el Instagram de La Granja VIP es posible encontrarnos con clips en donde vemos a celebridades como Manola Díez y Lola Cortés jugando en el piso con los puercos sin temor a nada: con una enorme sonrisa y mucha satisfacción, estas granjeras demostraron que también conectaron de inmediato con los nuevos habitantes del reality.

