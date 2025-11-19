inklusion logo Sitio accesible
Mi hijo fue testigo de su traición | Programa del 19 de noviembre 2025

Graciela asegura que su esposo y su prima la engañaron y se atrevieron a tener relaciones sexuales en su cama y ahora Yadira sufre porque perdió a su familia.

¡Se pasaron de listos! Graciela asegura que su esposo y su prima la engañaron y se atrevieron a tener relaciones sexuales en su propia cama. Por otro lado, Yadira reconoce que no estuvo bien lo que hizo, pero asegura que Graciela ya se desquitó contándole todo a su marido provocando que perdiera a toda su familia. Graciela advierte que pagarán el hecho de que su hijo de siete años los haya encontrado en el acto.

