“No me gustaba mi cuerpo”: Atleta de Exatlón revela la batalla más difícil de su vida que la llevo a considerar tomar decisiones extremas

Dentro del universo de Exatlón México es más común ver a atletas dando su máximo rendimiento y dejar un poco de fuera las historias que se esconden detrás de esa fortaleza. En esta ocasión quien encendió las alarmas, fue Duggan, quien, con el corazón en la mano, confeso haber enfrentado un momento doloroso que la llevo a la depresión e incluso la orillo a considerar transformar su cuerpo.

“No me gustaba mi cuerpo”: el inicio de una crisis silenciosa

Duggan, compartió durante su presencia en el podcast @digitalstarsmx, que hace no mucho, vivió una etapa donde dejó de reconocerse, admitiendo que no soportaba verse frente al espejo, que no se sentía cómoda con su cuerpo y con su apariencia. Esta sensación la llevó a un punto crítico dentro de su vida, el cual la llevó a consultar con un médico para valorar la posibilidad de quitarse el pecho. “¿Qué hubiera sido si hubiera nacido hombre?”.

No obstante, Duggan se sinceró y aclaró que no comprendía sus sentimientos, pues “siempre ha amado ser mujer”, aseverando que estaba completamente perdida de sí misma.

Depresión: La batalla que casi nadie vio

El atleta confesó que esta etapa le duró alrededor de varios meses, pues le costó volver a encontrar propósito ni razones para sentirse valiosa, pues la depresión la llevó a tocar fondo e incluso a considerar transformar por completo su fisionomía. Dugaan con las emociones a flor de piel confirmó que, durante esa temporada, no se sentía útil, dejó de ser una mujer fuerte que ahora descubre que tuvo que enfrentar y superar a un monstruo silencioso.

El camino hacia la autoaceptación

A pesar de la crudeza e impacto de su relato, Duggan también compartió que, a través de diversos apoyos emocionales, ha logrado volver a reencontrarse a ella misma y a pesar de que su mensaje ha sido claro y fuerte, es importante considerar que el hablar de la salud mental y de los problemas internos para comenzar a sanar. Si tienes algún conflicto o requieres de atención, hablar con alguien o apoyo emocional, en México existe la Línea De La Vida, la cual tiene un horario disponible las 24 Horas, los 365 Días 800 911 2000.

