inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

No cumple y quiere ver a sus hijos | Programa del 24 de octubre 2025

Óscar decidió que sus hijos no vieran a su madre hasta que ella demostrara ser responsable y su mamá no le hizo caso; la ha dejado entrar a su casa.

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Óscar revela que él decidió que sus hijos no vieran a su madre hasta que ella demostrara ser responsable y a todos les valió, pues además de que le faltaron el respeto por no acatar su decisión, también le faltaron el respeto a su relación dejando entrar a su ex a su casa.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×