No cumple y quiere ver a sus hijos | Programa del 24 de octubre 2025
Óscar revela que él decidió que sus hijos no vieran a su madre hasta que ella demostrara ser responsable y a todos les valió, pues además de que le faltaron el respeto por no acatar su decisión, también le faltaron el respeto a su relación dejando entrar a su ex a su casa.
