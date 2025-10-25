Descuidos de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP pasan factura; presupuesto baja y castigan al capataz.

Sergio Mayer Mori se relajó mucho en su segunda semana como el capataz de La Granja VIP y su descuido le pasó factura a todas las celebridades... ¡ya hubo una reducción de presupuesto fuerte y la situación volvió a repetirse, algo que significó un duro golpe de realidad para todos!

¿Qué sanciones anunció El Mayoral de La Granja VIP por los descuidos de Sergio Mayer Mori?

Durante la Gala de este viernes que se transmitió a través de Azteca UNO, Adal Ramones recordó que ahora hay Traición pero también evaluaciones por parte del “Tío Pepe”, el adorado Mayoral de La Granja VIP que ahora sí acudió personalmente al foro.

El “Tío Pepe” consideró que aunque las celebridades no son granjeros profesionales y están aprendiendo, los descuidos en esta segunda semana de La Granja VIP llegaron a un nivel preocupante, sobre todo por las desatenciones en el huerto y la sobrealimentación de los animales, por lo que debió anunciar algo doloroso.

“Quiero felicitarlos porque se adaptan, pero aún hay errores que tenemos que cuidar y solucionar: les anuncio que contarán con sólo el 50% del presupuesto, la mitad”, le dijo el “Tío Pepe” a los granjeros durante un enlace a la sala de La Granja VIP.

Como si este castigo no fuera suficiente, el “Tío Pepe” anunció algo que acabó por derrumbar a Mayer Mori: ¡ya no podrá competir para ser capataz debido a todos los errores que cometió!

El aún capataz, que es consciente de que todas las decisiones de El Mayoral son contundentes, no protestó y reconoció sus errores: “Le pusimos mucho empeño y sí es muy fuerte, a lo mejor no fui tan duro como la semana pasada”, opinó.

Para el equipo de conductores y críticos de La Granja VIP, la actitud rebelde de Sergio Mayer Mori fue debidamente castigada: “Sergio se relajó y sus errores los va a pagar toditos”, dijo la co-conductora Kristal Silva.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: