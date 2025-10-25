¡Fabiola Campomanes ya no le tiene MIEDO a la nominación! ¿Qué aprendió tras su polémica con Eleazar Gómez?

Fabiola Campomanes aceptó ante Lola Cortés que su polémica con Eleazar Gómez tras la Asamblea semanal de La Granja VIP le dejó una lección de oro que no piensa olvidar: ¡ya no le da miedo ser nominada o la eliminación del reality por un motivo demasiado poderoso!

¿Qué dijo Fabiola Campomanes sobre su miedo a salir de La Granja VIP?

En una charla repleta de sinceridad que Fabiola Campomanes tuvo con su nueva amiga Lola Cortés, la actriz y empresaria aceptó que salir de La Granja VIP o estar en la placa de nominados ya no es un miedo para ella porque su vida afuera del reality es muy buena.

“Me encantó soltar todo, la verdad, y ya no tengo miedo, como que lo pensé en la noche y como que reflexioné (…) y si así has vivido tu vida, ¿entonces qué miedo puedo tener por salir, miedo de qué?”, reflexionó Campomanes

“Lo que tenía realmente miedo, más que nada, era de no aguantar (la competencia), pero pues si no aguanto no pasa nada, al final es sólo un juego”, reconoció.

Para nuestra granjera, su vida afuera de La Granja VIP también es muy emocionante y no le importaría retomarla aunque eso signifique abandonar la competencia en su momento... ¡al parecer la reflexión le fue de mucha ayuda luego de sus últimas polémicas!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: