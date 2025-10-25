¡Toma precauciones! En estos estados habrá LLUVIAS intensas el 25 y 26 de octubre

Este fin de semana la República Mexicana vivirá estragos importantes en cuanto al clima se refiere, más precisamente en relación a las lluvias y las bajas temperaturas. En ese sentido, es preciso que sepas los estados que sufrirán de este periodo climático durante el 25 y 26 de octubre del 2025.

Para ser exactos, estados tanto del norte como del sur del país vivirán consecuencias importantes a raíz del clima debido a las bajas temperaturas que se avecinan, así como a las lluvias y a las descargas eléctricas que se pronostican durante el sábado y el domingo. ¿Cuáles estados serán los más afectados?

¿Qué estados serán afectados por las lluvias y el frío el 25 y 26 de octubre?

Sábado 25 de octubre:

Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Estado de México y Quintana Roo: Intervalos de chubascos.

Puebla, San Luis, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos: Lluvias aisladas.

Durango y Chihuahua: Mínimas de -5 a 0 grados.

Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Puebla: Mínimas de 0 a 5 grados.

Domingo 26 de octubre:

Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán y Chiapas: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco: Intervalos de chubascos.

Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Campeche, Ciudad de México y Yucatán: Lluvias aisladas.

Durango y Chihuahua: Mínimas de -5 a 0 grados.

Hidalgo, Baja California, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Puebla y Oaxaca: Mínimas de 0 a 5 grados.

¿Por qué México vivirá lluvias y bajas temperaturas este fin de semana?

La CONAGUA menciona que los estrago guardarán relación con la llegada del Frente Frío 10, el cual recorrerá tanto el noreste como el norte de México gracias a su interacción con una corriente en chorro subtropical, lo cual mantendrá la probabilidad de lluvias, fuertes rachas de viento y, finalmente, bajas temperaturas.