Alfredo Adame EXPLOTA contra Carlos Trejo en La Granja VIP: “Cara de memela, mugroso”

Alfredo Adame revivió por unos segundos sus explosivas polémicas con Carlos Trejo y Laura Bozzo mientras se ejercitaba en el gimnasio de La Granja VIP... ¡el querido “Golden boy” se ensañó en especial con el “Cazafantasmas” y le dedicó una frase bastante escandalosa!

¿Qué dijo Alfredo Adame de Carlos Trejo y su oficio de “cazar fantasmas”?

Alfredo Adame, quien logró salvarse de la nominación semanal gracias al beneficio del Huevo Dorado y a una jugada de Lis Vega bastante controvertida, se sinceró con Kim Shantal sobre su polémica relación con dos figuras reconocidas en el mundo de la farándula: Laura Bozzo y Carlos Trejo, el llamado “Cazafantasmas”.

Sobre la conductora peruana, Adame se refirió brevemente al origen de sus pleitos con ella, y es que a decir del “Golden boy” ellos eran amigos hasta que Bozzo comenzó a atacarlo: “Ella me empezó a tirar mala onda a mí, y que me le arranco (…) yo le tumbé su programa de televisión, pero se los tengo que contar en otra plática”, explicó.

Kim Shantal aprovechó las ganas de Alfredo Adame de chismear y le preguntó si era verdad que Carlos Trejo “caza fantasmas”, algo que el conductor rechazó en medio de sus ya virales insultos:

“No, qué va a cazar fantasmas ese cara de memela enfrijolada… p1nch3 mugroso”, expresó Freddy con un gesto de desagrado bastante obvio.

