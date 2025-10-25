¡Terror en México! Cámara de seguridad capta a mujer convirtiéndose en supuesto NAHUAL (VIDEO)

La noche del pasado 4 de octubre el terror y lo paranormal se apoderó de los habitantes de Nava, Coahuila, pues en redes, se comenzó a viralizar un video de una cámara de seguridad captado en octubre del 2023, en un hogar particular en el que se puede observar cómo supuestamente una mujer se transforma en nahual, provocando miedo entre la comunidad.

¿Qué dicen los habitantes de Coahuila sobre el supuesto nahual que asola la región?

Para los habitantes de Nava, Coahuila donde supuestamente se grabó el corto video, han entrado en pánico, pues para mucho de los habitantes este video resulta verídico, mientras que otro acusa que no es más que una broma de Halloween o Día de Muertos, aunque los más escépticos, apuestan a que se trata de una farsa realizada con inteligencia artificial.

Mujer se transforma en nahual en Coahuila ¿Qué pasa en impactante video?

Dentro del corto vídeo que se ha vuelto viral en los últimos días, especialmente en TikTok, se puede observar el estacionamiento de un hogar particular dentro de la comunidad de Nava, en Coahuila, México.

Lo sorprendente del video y lo que ha generado reacciones de miedo e incertidumbre entre los habitantes de la comunidad e internautas, es la presencia de una figura extraña al fondo del lugar en la esquina superior derecha, en la que se observa un ser “parecido a un perro” que de pronto comienza a extender sus extremidades deformando su cuerpo dándole forma la imagen de lo que pareciera ser una mujer.

Cabe mencionar que hasta el momento el video no se ha podido corroborar, pues ni la familia dueña del video, ni quien lo compartió en redes se han hecho presentes para afirmar o desmentir lo que se puede observar dentro de este contenido, por lo que para los habitantes de la comunidad todo ha quedado en meras especulaciones.

¿Qué son los nahuales?

Dentro de la mitología mesoamericana, los nahuales representan a personas con la supuesta capacidad de transformarse en animales, un don ligado al “tonal” o espíritu animal que acompaña y protege a cada individuo desde su nacimiento. Esta creencia simboliza la dualidad entre el ser humano y la naturaleza. En México los nahuales son parte fundamental de las leyendas que conforman la cultura popular, ya que el misticismo y sus raíces ancestrales.