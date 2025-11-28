La embarazó para cumplir su sueño | Programa del 28 de noviembre 2025
Cinthya revela que su novio Armando embarazó a Elba para ayudarle a cumplir su sueño de ser madre; fue por compasión. ¿Y ahora quién debe cuidar al niño?
TV Azteca
La mamá del hijo del novio de Cinthya quiere seguir tratándolo como si fuera su esposo. Armando revela que el acuerdo era que su hijo sería sólo de Elba, pero ella cambió de opinión. Cinthya revela que Armando embarazó a Elba para ayudarle a cumplir su sueño de ser madre; no fue por amor, fue por compasión.
Galerías y Notas Azteca UNO