La embarazó para cumplir su sueño | Programa del 28 de noviembre 2025

La mamá del hijo del novio de Cinthya quiere seguir tratándolo como si fuera su esposo. Armando revela que el acuerdo era que su hijo sería sólo de Elba, pero ella cambió de opinión. Cinthya revela que Armando embarazó a Elba para ayudarle a cumplir su sueño de ser madre; no fue por amor, fue por compasión.