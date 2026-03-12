Mi hija me usa de niñera | Programa del 12 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Sonia está harta de ser la niñera de sus nietos, porque su hija no se hace cargo de ellos. Ante los reclamos de Sonia, su hija Brenda le exige que cuide a sus hijos, pues ‘ya está acostumbrada’. Sin embargo, Yadira, hermana de Brenda, mantiene a toda la familia y también está cansada; asegura que podría tomar acciones legales. La hermana de Sonia se mostrará arrepentida y pedirá conocer a la familia que olvidó. ¿Le darán otra oportunidad?