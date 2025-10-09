inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Mi mamá está chocheando | Programa del 9 de octubre 2025

Mi mamá está chocheando | Programa del 9 de octubre 2025

Paulo dice que su mamá, quien le cortó el agua para castigarlo, está chocheando; dice que Esmeralda sólo está haciendo berrinche porque ya no puede controlarlo.

TV Azteca

Paulo dice que su mamá, quien le cortó el agua para castigarlo, está chocheando, pues dice que Esmeralda sólo está haciendo berrinche porque ya no puede controlarlo como a ella le gusta; mientras son peras o manzanas, quiere ponerle un ‘hasta aquí' sin perder lo que ha construído. ¿Pedirá demasiado?

