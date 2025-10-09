Mi mamá está chocheando | Programa del 9 de octubre 2025
Paulo dice que su mamá, quien le cortó el agua para castigarlo, está chocheando, pues dice que Esmeralda sólo está haciendo berrinche porque ya no puede controlarlo como a ella le gusta; mientras son peras o manzanas, quiere ponerle un ‘hasta aquí' sin perder lo que ha construído. ¿Pedirá demasiado?
