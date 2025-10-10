Belinda reacciona a los videos en los que aparece con Lupillo Rivera

Todo parece indicar que el libro de Lupillo Rivera seguirá dando de qué hablar, pues recordemos que la obra ‘Tragos Amargos’ ha sorprendido a más de uno con las grandes revelaciones que ha hecho el cantante sobre los detalles de su vida personal y su relación con Belinda.

Una de las vivencias más sonadas en estos últimos días, es la de su romance con Belinda, aunque no es algo nuevo, ahora el cantante decidió dar más detalles sobre lo que vivió con la joven actriz. Pero no solo eso, pues también aseguró en sus páginas, que ambos estaban considerando dar un paso más grande y convertirse en padres.

“Iba a causar incomodidad... pero así es mi historia”, Lupillo Rivera defiende su libro y reacciona a los comentarios de Belinda TV Azteca [VIDEO] ¿Es una ‘persona irrelevante’? Lupillo Rivera reacciona a las recientes declaraciones de Belinda y, de manera sarcástica, le da la razón a la cantante.

Recordemos que Belinda en repetidas ocasiones ha negado cualquier tipo de relación con Lupillo Rivera, mientras que él asegura tener pruebas de que su romance existió e incluso, ya han comenzado a circular algunas imágenes en la plataforma de TikTok.

¿Qué acciones ha tomado Belinda ante la polémica?

Ante todo este alboroto y las imágenes filtradas, se ha comenzado a especular que las cosas podrían ponerse más intensas entre los dos famosos, ya que Belinda emprendió acciones legales en contra de Lupillo Rivera, mismas que fueron confirmadas por ella y su equipo de abogados con un fuerte comunicado en redes sociales.

La firma Maceo, Torres & Asociados, S.C., en ejercicio de la representación legal de la C. Belinda Peregrin Schüll, informa que se han iniciado las acciones legales con el objeto de proteger de manera integral sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la señorita Belinda, reconociendo existencia de actos de violencia en su contra

Hasta el momento, no ha existido una reacción de manera formal por parte de Lupillo Rivera, aunque la polémica sigue creciendo.

