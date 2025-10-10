¿Bad Bunny en Exatlón México? Este atleta del Equipo Azul parece el doble perdido del Conejo Malo

En Exatlón México siempre hay lugar para las sorpresas, aunque no todas ocurren dentro de los circuitos. Esta vez, la atención se centra en uno de los atletas del Equipo Azul, pero más allá de su sobresaliente rendimiento, por un detalle que no pasa desapercibido y es su parecido con el famoso reggaetonero Bad Bunny.

¿Quién es Adrián Leo, el atleta que podría pasar por el Conejo Malo?

Se trata de Adrián Leo, conocido como Mufasa, pitcher profesional originario de Monterrey, con una sólida carrera en el béisbol. A los 21 años debutó con los Diablos Rojos de México, y más adelante representó a la Selección Mexicana en el Mundial U23 de la WBSC, donde se colgó la medalla de plata.

Actualmente, tiene 27 años y participa por segunda vez en Exatlón México, donde forma parte del Equipo Azul. Su perfil como atleta de alto rendimiento lo ha llevado a destacar en distintas disciplinas físicas dentro del programa. Pero además de su alto nivel deportivo, su fuerza de caracter y carisma, lo que ha llamado la atención es su imagen.

¿Por qué se dice que Adrián Leo se parece a Bad Bunny?

La comparación es inevitable al ver sus fotos. Adrián suele usar lentes oscuros, gorras deportivas y un estilo urbano muy marcado. Su barba bien cuidada, expresión seria y gusto por los accesorios hacen que recuerde a Bad Bunny, el intérprete de “Tití me preguntó” y uno de los artistas más influyentes del mundo, que recién confirmó su presencia en el espectáculo del Medio Tiempo del SuperBowl.

En particular, la imagen de perfil que actualmente tiene Adrián en su cuenta de Instagram, donde aparece con gafas grandes, gorra y hoodie, hace difícil no notar la similitud con el llamado “Conejo Malo”. Aunque hasta el momento no ha comentado nada sobre esto, la coincidencia física es lo bastante evidente como para considerarlo un “doble no oficial”.

Especial En esta foto de perfil que usa Adríán Leo, presenta gran parecido con Bad Bunny

¿Qué esperar de Adrián Leo en Exatlón México Novena Temporada?

Luego de su eliminación en marzo de 2025 durante la octava temporada, Adrián regresó como parte de la novena edición, nuevamente defendiendo a los Azules. Su experiencia como beisbolista y su carácter competitivo lo han convertido en una pieza valiosa dentro del equipo. Algo que ya ha quedado demostrado en la fuerza de lucha ofrecida en los circuitos que ha realizado desde su ingreso al equipo.

Así, mientras lucha por llegar a la final, Adrián Leo también se perfila como uno de los rostros más reconocibles de la temporada. Y aunque no cante ni produzca música, su parecido con Bad Bunny le agrega un toque inesperado al universo de Exatlón México.