Mejor amiga de Valeria Márquez abre su salón de belleza tras asesinato de la influencer

La polémica sigue con el caso de Valeria Márquez, pues las redes sociales no perdonan a la que ellos (los que opinan eso en el espacio digital) catalogan como la principal sospechosa. El nombre de esta chica es Vivian de la Torre, quien le habría dicho a Valeria que se esperara por un paquete el día que la asesinaron. Ahora, denuncian que ya abrió su propio salón de belleza, a unos cuantos meses de lo ocurrido con la que se presume… era su mejor amiga.

¡Influencer Valeria Márquez muere durante video en vivo! Sergio Sepúlveda te cuenta más [VIDEO] Poco antes, durante la misma transmisión en vivo que realizaba, la influencer Valería Marquéz fue avisada sobre un hombre misterioso que la fue a buscar.

¿Mejor amiga de Valeria Márquez puso su propio salón de belleza?

Sí, una fotografía compartida en redes sociales es la que desató la gran polémica alrededor de esta chica que nunca dejó de ser señalada como la principal sospechosa. Y es que muchos comenzaron a dictar que es en el mismo sitio donde mataron a Valeria, pero supuestamente dicho sitio sigue clausurado. Todo esto se generó por la publicación del perfil de espectáculos de Reina Venenosa.

Ante eso, las redes sociales no perdonaron y se abalanzaron de nueva cuenta contra Vivian, pues ha sido foco de desprecio por parte de muchas personas que la atacan siempre que es posible. Sin embargo, algunos usuarios dictan que previo a su muerte, Márquez ya había comentado que su amiga abriría su salón de belleza.

¿Es cierto que Vivian “retuvo” a Valeria Márquez el día de su muerte?

Sí, en alguna ocasión le preguntaron a Vivian sobre el por qué retuvo a su amiga el día que llegaron a su salón de belleza para dispararle. Ella, indicó que si quería que se quedara a recibir sus regalos, pero que eso no la inculpaba de nada más. Además, tras cinco meses, no hay resolución oficial ni investigación que culpabilice a su amiga.

Con esto, la polémica sigue alrededor de un caso que sacudió el entorno de las redes sociales hace unos meses, pues otras de las líneas de investigación apunta a que esto fue provocado por su ex pareja. Sin embargo aún no se establece ninguna resolución final por parte de las autoridades.