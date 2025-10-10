¿Quién es el Farrukito de Tepito? De hacerse viral a terminar detenido

Tras gozar de las mieles de la viralidad, este hombre se metió en malos pasos (o tal vez nunca los dejó) y fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México. Por ello, vale la pena revisar por qué Farrukito se hizo viral hace un tiempo y cuál es el motivo por el que terminó violando la ley al vender marihuana. Esto es lo que se sabe.

¿Quién es el Farrukito de Tepito, detenido en la CDMX?

Entre tantos de los videos que se viralizan diariamente, este es uno de los favoritos de las personas, pues fue mencionado constantemente en el 2022. Allí se muestra a un joven (Christian Gutiérrez) bebiendo una michelada y bailando reggaetón en una zona del barrio de Tepito. Este momento se reprodujo masivamente en redes y fue utilizado para diversos memes.

Tras la fama concretada en el mundo digital, se hizo de sus seguidores y en redes sociales se hizo llamar Farrukito Beyakoso, en alusión a la cultura urbana de la música de reggaetón. Ya se consideraba influencer y era reconocido por muchas personas, sin embargo acaba de ser detenido.

¿Dónde detuvieron al Farrukito de Tepito?

Tal como lo comunicó el periodista especializado en nota roja, C4 Jiménez, Gutiérrez se encuentra en el Ministerio Público después de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país lo detuvieron vendiendo marihuana. Por ello, en estos momentos están a la espera de la resolución de los pasos a seguir de una figura local de las redes sociales.

Cae el Farrukito de Tepito; se hizo viral cuando bailaba reggaetón mientras bebía su michelada

Por ello, muchos de los que conocen la historia de este sujeto ya se encuentran comentando lo ocurrido en las redes sociales. Lo que se convirtió en un meme que le dio visibilidad a este hombre originario de la CDMX, hoy le ha dado notoriedad pero de una forma negativa. Ahora solo falta esperar los cargos en su contra y ver cómo se resuelve el caso.