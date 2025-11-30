Por tocarse, lo corrió de su casa| Programa del 29 de noviembre 2025

Beatriz pidió ayuda en Acércate a Rocío al Límite para denunciar a su familia, principalmente a su tía Carmen, quien la maltrató junto a sus hermanos después de que sus padres fallecieran. Hoy Beatriz denuncia que su hermano Paco se encuentra desaparecido luego de que su tía lo corriera de la casa porque lo cachó auto tocándose en la azotea, Carmen asegura que hizo lo correcto.