La Granja VIP: ¿Hasta qué hora puedes votar HOY 30 de noviembre por tu granjero favorito? Esto debes saber

¡Llegó el día! Si quieres salvar a tu participante favorito en La Granja VIP, hoy domingo 30 de noviembre es el día más importante, pues tú decides quiénes continúan en la competencia y quién debe abandonar el reality esta noche en la gala. El sistema de votación dentro está abierto, pero toma en cuenta que la eliminación será en vivo durante la gala, por lo que tienes hasta que Adal Ramones dé la señal, unos minutos antes de las 10 de la noche.

La Granja VIP: ¿Hasta qué hora tienes para votar por tu granjero favorito HOY domingo 30 de octubre?

Esta semana, la tensión está al máximo, pues Fabiola Campomanes, Alfredo Adame, Lis Vega y Sergio Mayer son los nominados, y se enfrentan a una de las eliminaciones más cerradas de la temporada.

¿Quiénes son los nominados de esta noche?

La lista completa de nominados para este domingo 30 de octubre es:



Fabiola Campomanes

Alfredo Adame

Lis Vega

Sergio Mayer

Cada uno llega a esta etapa por razones distintas y aunque cada uno de ellos desee volver al granero para pasar una semana más dentro de La Granja VIP, uno no lo hará. Es por eso que es muy importante que elijas y apoyes a tu favorito, para que continúe dentro del exitoso reality show.

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?

Cómo votar en La Granja VIP: Sitio Web



Da clic a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota.

Localiza a tu granjero o granjera favorita.

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos.

Apoya todos los días; ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

Cómo votar en La Granja VIP: APP TV Azteca EN VIVO



Descarga e instala la aplicación. Una vez escaneado el código, sigue las instrucciones para completar la descarga. La app es gratuita y está disponible para Android y iOS.

Ingresa al apartado de La Granja VIP. Dentro de la aplicación, busca la sección dedicada al reality. Ahí podrás ver la lista completa de granjeros y sus perfiles.

Usa tus 10 votos diarios. Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito.

Apoya todos los días. Recuerda entrar diario a la app para seguir votando. ¡Tu constancia puede ser la diferencia entre la eliminación y la victoria!

