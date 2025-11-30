¿Quién es Christian Vázquez? El actual esposo de Paty Cantú

La boda de Paty Cantú ha dado mucho de qué hablar, siendo una noticia que se ha encargado de dominar los titulares y los portales. Ahora, el actual esposo de la cantante mexicana se trata de Christian Vázquez, un reconocido actor que ha participado en varios proyectos.

Para muchos resulta ser un nombre muy reconocido, pero no sabes de quién se trata, entonces quédate, porque te detallaremos un poco sobre su carrera artística. Así que no te vayas para que no dejes pasar la información al respecto.

¿Quién es Christian Vázquez?

Christian Vázquez es un actor mexicano que nació el 31 de octubre de 1986; se sabe que estudió artes escénicas en la Universidad de Guadalajara. Dentro de su carrera se sabe que ha participado en importantes producciones mexicanas, logrando labrar su camino artístico. Dentro de los proyectos en los que ha aparecido, se destacan los siguientes:

Mirreyes contra godínez (2019)

3 idiotas (2017)

Tlatelolco, verano del 68 (2013)

Leona (2018)

Oveja Negra (2009)

Cantinflas (2014)

La Caída (2022)

Entre paredes (2025)

La realidad es que la lista de proyectos en los que ha aparecido es muy amplia, situación que le ha permitido darse a conocer en la televisión con mucha facilidad, labrando una carrera sólida en diversos proyectos, ya sean en películas o en series de televisión, compartiendo cámara con otras importantes celebridades.

¿Cuándo se casó con Paty Cantú?

Recientemente, en redes sociales se dio a conocer que el 29 de noviembre del 2025, Paty Cantú se casó con Christian Vázquez, con quien desde el 2021 presumen una tierna relación en redes sociales, asistiendo juntos a importantes eventos. Aunque la cantante es mayor que su pareja por 3 años, eso no les ha impedido demostrar su amor.

Se han difundido imágenes de su esperada fiesta, que se llevó a cabo en Puerto Vallarta, con una exclusiva ceremonia, repleta de amistades y familiares de la feliz pareja, donde la novia tuvo un total de 3 vestidos de cambio. Ahora Christian es el actual esposo de Paty Cantú; ahora hay que esperar a que salgan más detalles sobre la boda que se realizó.