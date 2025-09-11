Después de vejez, viruela | Programa del 11 de septiembre 2025
Gonzalo asegura que su mamá ya no está para andar en tacones ni pintada como payaso, pero Teresa no necesita que la manden a un asilo pues no es como un mueble viejo que pueden botar. Gonzalo niega ser egoísta y dice que sólo quiere protegerla, pero considera que ella quiere jugar a ‘la jovencita’. ¿Habrá gato encerrado?
