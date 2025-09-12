Exatlón vs. la fuerza más colosal: el día que un huracán arrasó con los circuitos

Las playas que han sido testigo de triunfos y caídas, donde se forjan leyendas cada temporada de Exatlón México, enfrentaron su propio reto épico en el año 2022. Se trata del impacto directo de un fenómeno natural que puso en pausa la historia del reality más emocionante de la televisión. Un huracán arrasó con todo: estructuras, pistas y rutinas. Pero también despertó una fuerza que no se mide en puntos ni victorias.

¿Qué huracán afectó las grabaciones de Exatlón México?

En septiembre de 2022, el huracán Fiona tocó tierra en República Dominicana y su paso impactó a comunidades enteras, pero también arrasó con los sets de grabación de Exatlón México. Las imágenes del desastre, en su momento, mostraron circuitos convertidos en escombros, estructuras colapsadas, palmeras caídas y la icónica estrella del programa sepultada bajo la arena.

El fenómeno, que alcanzó categoría 4, obligó a detener la producción y retrasar el estreno de una nueva temporada. Las condiciones no eran seguras y los daños eran evidentes. Sin embargo, más allá de los retos técnicos, la producción del programa manifestó su preocupación por los miles de dominicanos afectados por la emergencia.

¿Cómo respondió la producción de Exatlón México tras el huracán?

Desde el primer momento, miembros del staff, atletas y habitantes locales unieron esfuerzos para comenzar con la limpieza y reconstrucción de los circuitos. Más de 150 personas —turcos, mexicanos, dominicanos y latinoamericanos— se sumaron a la labor de levantar lo que el viento destruyó. El propio Antonio Rosique, Máxima Autoridad de Exatlón México, expresó públicamente su empatía con las víctimas y su compromiso con la recuperación.

La pausa obligada no detuvo el espíritu de Exatlón. En redes sociales, el mensaje fue claro: “Nada nos detiene”. A pesar del golpe de la naturaleza, el equipo regresó más fuerte y con renovada energía para recibir a una nueva generación de atletas.

¿Cuándo se reanudó Exatlón México tras el paso del huracán?

La transmisión del programa fue reprogramada y el estreno oficial se realizó el 3 de octubre de 2022 por Azteca UNO. Para entonces, los circuitos ya estaban listos, reconstruidos sobre la misma arena donde tantas historias se han escrito. Fue un regreso con más carga emocional que nunca, pues el inicio de esa tercera temporada era la confirmación de que el espíritu colosal también habita fuera de la competencia.