Cruz Martínez se defendió de Alicia Villarreal; responde a sus acusaciones

La disputa legal entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal se encuentra en un momento de tensión total. El ex marido de la artista realmente se ha mantenido en silencio desde el momento donde le acusaron de ejercer violencia sobre Alicia. Pero en las horas recientes atendió a los medios y contestó los cuestionamientos de la prensa.

¿Qué dijo Cruz Martínez sobre Alicia Villarreal?

El día de hoy, jueves 11 de septiembre, el artista de 53 años acudió ante el Poder Judicial de Nuevo León para comparecer al llamado que le hizo la justicia mexicana en el caso que tiene en contra. Y es que Alicia Villarreal acusó a Cruz Martínez de delitos de robo, violencia intrafamiliar e intento de feminicidio. Por ello, las palabras del músico indicaron que él siempre se ha mantenido exclusivamente dedicado al arte.

“Yo me dedico a la música, me dedico a la creación, no me dedico a esto. Ustedes me conocen, ¿verdad? No necesito de esto, o sea, mi vida ya estaba hecha, ustedes me conocen desde antes que me casé”.

¿Cuántos años estuvieron casados Cruz Martínez y Alicia Villarreal?

Parece que el músico quiso dar a entender que él nunca ha estado involucrado en escándalos y que siempre estuvo cerca de la creación de música y no de la farándula. Sin embargo, el proceso donde es un presunto culpable de los ya mencionados delitos... recién comienza. Esta pareja inició relaciones en el 2001 y dos años después se casaron. Y confirmado el divorcio hace unas semanas, el matrimonio duró un total de 22 años.

Tuvieron dos hijos, nacidos en 2005 y 2007, respectivamente y sus nombres son Cruz Ángelo Martínez Villarreal y Félix Estéfano Martínez Villarreal. Estos no se han hecho presentes en ninguna entrevista y están totalmente alejados del medio ante un caso tan complicado.