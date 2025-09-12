¡Belinda al natural! Así se ve la cantante sin maquillaje

Belinda sigue rompiendo sus propios límites y en estos momentos está a punto de concretar un proyecto que será toda una apuesta de parte de una empresa que realizará la serie biográfica de Carlota. Por ello, en un viaje presumido en sus redes, se ve a la artista pop con poco maquillaje. Ante eso, las reacciones de los fanáticos no faltaron y esto le dijeron en las fotos que delataron su belleza.

Belinda intentó pasar inadvertida, pero la captamos probándose joyería [VIDEO] Belinda quisiera hacer otro dueto con Natanael Cano, pero ahora con un tema que ella compuso.

¿Qué comentaron las redes sociales sobre las fotos de Belinda?

Las grabaciones más recientes del Instagram de Belinda dejaron boquiabiertos a varios de los usuarios de las redes sociales. Presumiendo un viaje realizado en las últimas horas, se percibe a la cantante muy al natural, tal como lo presume ella en su propia descripción del video e imágenes colgadas en su perfil.

Ante dichas circunstancias, la nacida en Madrid recibió miles de comentarios donde resaltaron su belleza, pues muchos coincidieron en que lucía espectacular pese a que no estaba muy arreglada. Incluso en el video ya mencionado, se le nota algo desalineada (cabello) por un probable tiempo donde estuvo dormida durante el viaje.

¿Ya iniciaron las grabaciones de la serie protagonizada por Belinda?

No, los reportes indican que las grabaciones de la serie aún no comienzan. Este proyecto presume ser ambicioso en exceso y sin lugar a dudas es el reto dramático más importante que la cantante pop ha tomado hasta el momento. Ella será la protagonista de la serie y vivirá entre España y Colombia, cerca de un año fuera de México. Dicha situación ya la había anunciado en días pasados.

Aunque no hay días ni horas exactas, se presume que el cierre de año sea el inicio de las grabaciones, por lo que el viaje recientemente hecho por Belinda no corresponde a la agenda de su protagónico como la última emperatriz que existió en México.