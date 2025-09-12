Los 15 futbolistas y estrellas de la Liga MX que han brillado en Exatlón México

Varios exjugadores, tanto de la Liga MX varonil como de la femenil, encontraron en Exatlón México un nuevo escenario para demostrar su fuerza, disciplina y espíritu competitivo, pues el cruce entre el futbol profesional y sus circuitos extremos es más frecuente de lo que parece.

Algunos llegaron tras ganar campeonatos en el futbol nacional; otros, después de brillar en selecciones juveniles o equipos icónicos del balompié mexicano. Sus historias son prueba de que el alto rendimiento no se limita a un solo deporte.

¿Qué jugadoras de la Liga MX Femenil estuvieron en Exatlón México?

Entre las atletas destacadas figura Norma Palafox, campeona con Chivas en 2017 y una de las más queridas por el público, con participación en la edición estadounidense. Junto a ella, Samara Alcalá también llegó tras su etapa en el Rebaño, al igual que Melissa Ramos, quien representó a Tigres y Mazatlán, ambas participaron en la temporada cuatro.

Pamela Verdirame, quien militó en Rayadas, sumó dos temporadas en el Exatlón (tercera y cuarta temporada) y actualmente dirige un equipo en la Queens League Américas. Marysol Cortés, aunque no jugó en Liga MX, fue parte de la selección nacional sub-20 y participó en varias temporadas de Exatlón, para coronarse campeona en la quinta edición.

Marysol pone en juego el primer tiempo en el marcador y entregó todo para llevarse la medalla. ¿Lograrán destronarla? 🔵🏃‍♀️🏅🔥 #DueloExatlón

#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA 👉 https://t.co/2DzbKfV4uj pic.twitter.com/Gw9oU325Sx — Exatlón México (@ExatlonMx) January 1, 2025

¿Qué exjugadores de la Liga MX se integraron al Exatlón México?

El argentino naturalizado mexicano Matías Vuoso, con paso por América, Santos y la Selección, fue uno de los pioneros en la primera temporada. En esa misma edición, se sumó Marco “Pikolín” Palacios, recordado por su carrera en Pumas y Monarcas. Patricio Araujo, campeón mundial sub-17, fue incluso ganador de la cuarta temporada.

Óscar Rojas, con un título en América, participó en la tercera temporada, Alan Mendoza, surgido en Pumas, también probó suerte en las playas del Exatlón durante la quinta edición. A ellos se sumaron en la séptima temporada, Javier Cortés, campeón olímpico en Londres 2012, y Edgar “Tepa” Solís con amplia trayectoria en varios clubes. Además, también participó Mario “Mono” Osuna, quien se convirtió en el actual campeón de la octava temporada.

¿Quiénes son los futbolistas del actual de Exatlón Draft El Ascenso?

César Villaluz, una de las figuras del campeonato sub-17 en 2005, participa actualmente en Exatlón Draft El Ascenso, junto a Donovan Padilla, exjugador de Atlas y Puebla que representó a Jalisco en Olimpiadas Nacionales.

Estos son solamente 15 figuras del futbol mexicano que han pisado los circuitos del reality, entre veteranos de la Liga MX, promesas juveniles y campeonas de la liga femenil. A lo largo de las temporadas, se reúnen mucho más jugadores, cuyo paso demuestra que el espíritu competitivo trasciende disciplinas y que la pasión por el deporte puede tomar muchas formas.