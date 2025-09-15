Mi cuñada es una delincuente | Programa del 15 de septiembre 2025
Daniela y su mamá aseguran que Karla es una asesina porque no cuidó a su hijo; ahora, no la aceptan en la familia. ¿Podrán perdonar a Karla algún día?
TV Azteca
Daniela asegura que su excuñada es una asesina, pues no cuidó a su propio hijo y por lo mismo, ni Daniela ni su mamá, aceptarán de vuelta a Karla como parte de la familia. Sin embargo, Karla dice que no se vale que le digan asesina por un accidente.
Galerías y Notas Azteca UNO