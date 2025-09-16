Ni a su padre respeta; Christian Nodal lo cambió por Pepe Aguilar

Los problemas mediáticos alrededor de Christian Nodal toman distintos caminos, pues en esta ocasión no es algo relacionado directamente con la dinastía Aguilar. En esta oportunidad los conflictos son directamente con sus papás. Se indica que el Forajido habría quitado a su papá como el orquestador de su carrera musical, situación que podría fracturar la relación de una manera evidente.

¿Christian Nodal sacó a su papá del equipo de trabajo?

Los rumores alrededor de la fractura de relación entre Nodal y sus papás se intensifican y diversifican mientras más información corre alrededor de las decisiones del Forajido. Supuestamente, sus papás habrían insistido a su hijo para que no pusiera trabas en el tema de Inti y los viajes con Cazzu. Y ahora, se indica que el señor Jaime González no será más el principal orquestador de la carrera del reconocido compositor mexicano.

Pero esta decisión no sería exclusivamente el mover a su papá de dicho puesto, sino que básicamente, Pepe Aguilar tomaría el lugar de Jaime González como mánager, productor y guía en los pasos a seguir por parte de Christian Nodal. Ante eso, parece que la relación pudiera ser algo que se está rompiendo poco a poco, desde el ámbito personal y el profesional también.

¿Por qué Christian Nodal tomó esta decisión?

Con la información comunicada por parte de Javier Ceriani, se indica que el Forajido tendría un conflicto directo con su papá porque este le robó dinero. Mientras que eso también habría fracturado la relación con su mamá. Es decir, Christian Nodal terminaría involucrado de manera completa con su nueva familia, los Aguilar.

Además, esto reforzaría la información circulada hace tiempo, respecto de la mala relación que tienen los padres de la pareja más polémica del medio nacional. Jaime González y Pepe Aguilar incluso ya habrían tenido problemas donde han existido amenazas con armas de uno para con el otro.