¡Volvió a caer! Detienen nuevamente a “El Estafador de Tinder” en Estados Unidos

Este lunes se hizo pública la noticia de que Shimon Hayu / Simon Leviev, mejor conocido como “El Estafador de Tinder” fue detenido en los Estados Unidos, el mismo personaje que se hiciera mundialmente conocido por su reportaje de 2022.

Simon, quien ha ganado millones de dólares a través de los años dedicándose a engañar a mujeres y hombres a través de la popular app de citas, de nuevo ha sido tendencia luego de que se informara su detención en Georgia.

¿Por qué detuvieron a “El Estafador de Tinder”?

Autoridades correspondientes detuvieron a Simon en el aeropuerto de Batumi luego de que la Interpol emitiera la alerta, aunque de momento no han sido claros los motivos de esta nueva detención.

Se sabe que el varón de 34 años contaba con varios cargos de diferentes mujeres que denunciaban haber sido robadas a base de mentiras, en lo que parece su típico modus operandi.

¿Cómo es el modo de operar de “El Estafador de Tinder”?

Leviev se crea perfiles falsos en la app de Tinder donde por lo general conoce a mujeres en varias ciudades.

Una vez que conecta con ellas, finge ser hijo de uno de negociantes de diamantes, lo que lo hacía poseedor de una gran fortuna y junta su papel de caballero / “príncipe azul”, adinerado.

Varias mujeres que fueron sus víctimas señalaban que les mostraba una vida de lujo a través de las fotos de sus redes sociales, y solía citarlas casi de inmediato en restaurantes de hoteles cinco estrellas, ya que presuntamente él debía salir de viaje.

Dentro de esta red de engaños, Simon les revelaba a sus víctimas que tenía problemas de seguridad, lo que amenazaba su vida y a ellas y por tal

Motivo, no podía usar sus cuentas de banco y les pedía grandes cantidades de dinero o incluso sus tarjetas de crédito y prometía pagar tan pronto arreglara todo “con sus enemigos”…