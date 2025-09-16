Exatlón México: así lucía Gloria Murillo cuando era estudiante, ¿la reconoces?

Antes de formar parte del equipo de Famosos en Exatlón México, Gloria Murillo ya era una atleta disciplinada y enfocada en su preparación física. Sin embargo, pocas personas recuerdan su etapa como estudiante universitaria, cuando combinaba su formación académica con su pasión por el atletismo. En redes sociales se puede viajar a aquellos años para observar su evolución, donde el cambio físico, aunque sutil, sorprendió a más de un fan del reality.

¿Cómo era Gloria Murillo en su etapa universitaria?

Originaria de Monterrey, Gloria Murillo estudió la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio y más tarde obtuvo una maestría en Sports Marketing. Durante ese periodo, mientras se formaba como profesional del deporte, también desarrolló una carrera como velocista, en la cual defendía los colores de los Tigres de la UANL.

Las fotografías de esa época muestran a una joven decidida, enfocada en su crecimiento personal y con un estilo muy distinto al que luce hoy como figura pública. Su rostro conserva la misma energía, pero su imagen proyecta una evolución notable, marcada por el entrenamiento constante y su incursión en el modelaje fitness. En ese entonces ya comenzaba a mostrar sus rutinas, su estilo de vida y sus primeras colaboraciones con marcas deportivas, pero aún estaba lejos del nivel de exposición que alcanzaría con el paso del tiempo.

¿A qué se dedica Gloria Murillo en 2025?

Actualmente, Gloria sigue vinculada al mundo del deporte y la moda. Es embajadora de marcas como Adidas México y mantiene una presencia activa en redes sociales donde publica contenido de entrenamiento, estilo de vida saludable y campañas con distintas firmas. Aunque su etapa como velocista terminó, su disciplina se ha trasladado a nuevas plataformas y proyectos personales.

Además de sus colaboraciones como modelo deportiva, su formación académica le ha permitido explorar áreas relacionadas con el marketing deportivo y el emprendimiento digital. A sus 30 años, se ha consolidado como una figura inspiradora para jóvenes atletas y como un referente de constancia y transformación física.

¿Cómo fue el paso de Gloria Murillo en Exatlón México?

Gloria participó en la primera temporada de Exatlón México, dentro del equipo de los Famosos. Ingresó al reality como velocista profesional y modelo fitness, lo que la convirtió en una competidora rápida y estratégica. Fue la 19.ª eliminada de la edición y ocupó el 6.º lugar femenino al salir el 18 de febrero de 2018. Aunque no llegó a la final, dejó una marca por su desempeño atlético y su actitud positiva.