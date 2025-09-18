Duermo con una expresidiaria y no lo sabía | Programa del 18 de septiembre 2025
José conoció a una mujer que le ocultó su pasado y quiere sacarla de su casa; Karla le ocultó que estuvo presa, pero quiere demostrarle que ha cambiado.
José conoció a una mujer que le ocultó su pasado y ahora le pinta una vida de novela; asegura que la tiene viviendo en su casa y ya quiere que se vaya, pero no sabe cómo sacarla. Karla le ocultó a su novio que había estado en la cárcel por miedo al rechazo, pero quiere demostrarle que eso ya quedó atrás y que sólo es parte de su pasado.
