Aidée Hernández de Exatlón México tiene su línea de zapatos y joyas: esta es su faceta como emprendedora

Desde que se coronó campeona de Exatlón México en la segunda temporada 2018-2019, Aidée Hernández no deja de sorprender a sus seguidores. Reconocida por su temple, precisión y enfoque como atleta de esgrima, la tapatía ha llevado su disciplina más allá del deporte, para convertirse en una empresaria con visión en el mundo de la moda.

¿Cómo nació la marca de zapatos y joyería de Aidée Hernández?

Lejos del circuito y la competencia, Aidée decidió apostar por un sueño que venía construyendo junto a su esposo, el arquitecto y empresario Enrique Luna. Juntos fundaron Kai Shoes, una marca mexicana de calzado con diseño contemporáneo que se ha posicionado en el mercado femenino. Posteriormente, lanzaron Kai X Shoes, la línea para hombre. Ambas propuestas reflejan una combinación entre estilo, funcionalidad y elegancia, sin perder de vista la calidad artesanal y la producción nacional.

La idea surgió desde una inquietud genuina por ofrecer un producto que representara seguridad y confianza en cada paso. Más allá de la estética, Aidée encontró en los zapatos una forma de expresar personalidad y carácter, valores que también la definieron durante su paso por Exatlón México.

Aidée ha logrado transmitir en su emprendimiento la misma filosofía que aplicó en la competencia: trabajo en equipo, disciplina y pasión. Cada colección representa una etapa y un reto, con inspiración en lo cotidiano y en las mujeres reales. Su comunidad digital, que creció tras su triunfo en televisión, ahora también la respalda como creadora de marca. A esto se suma Ahmar, una línea de accesorios como joyería, pensada para mujeres que buscan un estilo moderno y funcional. En este caso, se trata de un proyecto que la atleta desarrolló en compañía de su hermana.

¿Cómo ayudó su paso por Exatlón México en su camino profesional?

El impacto de Exatlón México en la vida de Aidée fue decisivo. La exposición mediática la impulsó a proyectar sus ideas más allá del deporte y consolidarse como un rostro confiable para miles de seguidoras. Lo que inició como un desafío físico terminó por abrirle la puerta al emprendimiento, donde hoy también destaca con fuerza propia. Aidée al ganar la temporada, construyó una plataforma que sigue creciendo, paso a paso, como cada uno de los diseños que lleva su firma.