¡Sin filtros! Zudikey Rodríguez revela 10 secretos que nunca contó en Exatlón México

Más allá de la velocidad y la potencia que la hicieron una de las figuras más temidas en los circuitos de Exatlón México, Zudikey Rodríguez tiene un lado íntimo que pocas veces deja ver frente a las cámaras. En un video reciente publicado en sus redes sociales, la atleta olímpica compartió algunos detalles personales que sorprendieron a sus seguidores y que jamás reveló durante su paso por el reality.

¿Qué secretos personales confesó Zudikey Rodríguez?

Aunque su imagen está ligada al alto rendimiento y la disciplina, Zudikey mostró una faceta más cercana y emotiva al hablar de sus gustos, recuerdos de la infancia y manías cotidianas. Dijo, por ejemplo, que su comida favorita está entre la lasaña y la pechuga empanizada con espagueti, y que “El Rey León” es la película que más la marcó desde pequeña. Confesó que la música es una de sus grandes pasiones y que Enrique Bunbury es su artista favorito.

En el terreno emocional, compartió que antes de cada competencia tenía un ritual mental donde se repetía palabras que su padre le enseñó: “yo puedo, es fácil y lo voy a lograr”, una frase que la acompañó desde la infancia. También reveló que, cuando era niña, tenía miedo a la oscuridad y buscaba refugio en la cama de sus padres con excusas como ruidos extraños o insectos imaginarios.

En lo personal, mostró su lado más romántico al mencionar los apodos cariñosos que usa con su esposo, como “Bebu”, y otro más original, “Chulili”, que le puso su amigo Dragon Lee. Además, confesó que siempre soñó con ser doctora, inspirada por su padre, quien estudió medicina aunque tuvo que abandonar la carrera por motivos familiares. Como dato curioso, contó que uno de los detalles que más le molestan en la vida diaria es la lentitud, especialmente cuando navega en YouTube.

¿Cómo le fue a Zudikey Rodríguez en Exatlón México?

La trayectoria de Zudikey en Exatlón México ha sido una de las más sólidas. Debutó en la segunda temporada, donde alcanzó el noveno lugar. Regresó como parte de los Titanes en la cuarta edición, para quedar entre las siete mejores competidoras.

SIEMPRE OLÍMPICA se queda con la 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 de esta semana. 🔴🔥🥇 ¡Felicidades, ZUDIKEY! 💪🏼#BatallaAllStar 📲 pic.twitter.com/sXmfPXNJJW — Exatlón México (@ExatlonMx) February 16, 2022

Su participación más destacada fue en la quinta temporada, donde llegó hasta la gran final con el equipo Guardianes y se ganó un lugar como una de las favoritas del público. Su potencia en las pistas y su temple en los duelos la convirtieron en un emblema del reality. Hoy, fuera de los circuitos, también demuestra por qué sigue siendo una figura inspiradora.