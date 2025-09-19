Dónde está y qué hace actualmente Iridia Salazar, la medallista olímpica que destacó en Exatlón México

Durante la segunda temporada de Exatlón México, Iridia Salazar se convirtió en una de las figuras más queridas por el público, pero su legado deportivo comenzó mucho antes, con un palmarés que la ubica entre las atletas más exitosas del taekwondo mexicano. Aunque ya no compite, su vida sigue ligada al deporte, ahora desde la gestión, la formación de nuevas generaciones y la motivación.

¿A qué se dedica Iridia Salazar después de su paso por Exatlón México?

La medallista olímpica de Atenas 2004, originaria de la Ciudad de México, hoy desempeña un papel clave en el impulso al talento joven como directora general del INDEREQ, el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro. Desde esa trinchera, trabaja por la inclusión, el desarrollo integral y el acceso al deporte para las nuevas generaciones.

Iridia también ha enfocado su experiencia deportiva en el terreno académico y emocional. Se graduó como psicóloga y actualmente se desempeña como conferencista, donde comparte herramientas mentales para el alto rendimiento y el crecimiento personal, enfocada tanto en atletas como en estudiantes y profesionistas. Su iniciativa “Mentalmente Preparados” es una plataforma desde la cual difunde contenido sobre equilibrio emocional, fortaleza mental y preparación psicológica para la competencia, además de mostrar avances en materia deportiva, así como apoyo a los nuevos talentos.

Otro de sus proyectos más importantes es su red de academias de taekwondo, con presencia en distintas ciudades de México, especialmente en Querétaro. Ahí, Iridia impulsa el entrenamiento técnico con un enfoque integral, que combina disciplina, formación en valores y acompañamiento psicológico.

¿Qué papel tiene Iridia Salazar en el deporte mexicano hoy?

Aunque dejó la competencia internacional, Iridia sigue siendo una voz autorizada en el ámbito deportivo. Su visión abarca desde el tatami hasta las políticas públicas, y su historia inspira tanto por sus medallas como por su capacidad de transformación. También es recordada por haber sido diputada federal en 2011, donde comenzó a involucrarse en la promoción del deporte desde el ámbito legislativo.

En redes sociales, comparte su día a día como gestora, entrenadora, psicóloga y mamá, para mostrarse como una figura que ha sabido evolucionar sin renunciar a sus raíces como atleta.

¿Cómo le fue a Iridia Salazar en Exatlón México?

Durante la segunda temporada de Exatlón México, Iridia formó parte del Equipo Famosos. Aunque su participación fue breve, dejó una fuerte impresión por su temple, actitud positiva y respeto entre compañeros. Su paso por el reality permitió que nuevas audiencias conocieran a una medallista olímpica que hoy inspira dentro y fuera del circuito.