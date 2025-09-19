Irina Minkina ya se hizo viral por ser la “gemela” de Billie Eilish

En la actualidad es muy sencillo encontrar personas que realmente lucen idénticas a uno. Por eso, se han generado situaciones particulares como la del influencer Fedelobo, que tiene una página donde se identifica a todos los que se le parecen. Por eso el nombre de Irina Minkina está ganando una popularidad mundial por el parecido total con la cantante Billie Eilish, tanto que ya se anhela un encuentro entre ambas.

Billie Eilish ha estado enamorada de las mujeres toda su vida [VIDEO] La cantante de 22 años, Billie Eilish confesó recientemente en una entrevista que ha estado enamorada de las mujeres desde hace muchos años.

Te puede interesar - ¿Por qué Billie Eilish se autocomplace frente al espejo?

¿Quién es Irina Minkina, “gemela” de Billie Eilish?

La joven en mención tiene 20 años y es oriunda de Rusia; sin embargo, en las horas recientes las personas evidentemente están indicando que el parecido a la cantante estadounidense es mucho. Realmente su contenido no tiene tanta variedad, pues en Instagram sube fotografías o videos de ella. Mientras que en TikTok hace lip sync, pero eso no ha impedido que su fama se vuelva mundial.

En Instagram ya cuenta con 699 mil seguidores, mientras que en TikTok acumula más de 443 mil seguidores. Fuera de eso no se tiene más datos, salvo que es de la capital de dicho país y que en cada video le recuerdan que se parece mucho a la cantante. Sin embargo, ella misma indica en sus redes que no se está haciendo pasar por nadie.

¿Billie Eilish ya conoce a Irina Mnkina, su ‘gemela’ rusa?

Como se hace evidente en cada uno de sus videos o fotografías, los usuarios de internet le ponen que se parece a la artista del otro lado del mundo. Incluso, ya es tradición que las propias personas etiqueten a Billie para que en algún momento se realice un encuentro de alguna forma.