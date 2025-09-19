Lupillo Rivera reveló por qué terminó con Belinda; todo fue culpa de la cantante

Uno de los amores más grandes y polémicos de Lupillo Rivera fue Belinda. Y justo en estos momentos donde ‘El Toro del Corrido’ sacará el libro donde contará todos los detalles de su vida, se indica que va a hablar del por qué terminó su relación con la cantante pop. Según su versión, todo habría sido culpa de la nacida en Madrid, pues le estaba coqueteando a otro hombre y el hermano de Jenni Rivera se dio cuenta de eso.

¿Lupillo Rivera realmente encontró a Belinda siéndole infiel con otro hombre?

Hasta el momento, solamente existieron unos cuantos comentarios alrededor de la finalización del amor entre Rivera y la cantante pop. Según esto, la decisión vino de parte de Lupillo, pero se comentó que el músico de regional era un tipo que no se tomó en serio la relación. Aunque ellos mantuvieron el silencio de las razones de su inicio y finalización como pareja, el nuevo libro del cantante y compositor aclararía a la perfección ese punto.

Y sí, la versión de que Rivera fue el que tomó la decisión de terminar se confirmaría. Esto así sucedió porque en una ocasión vio cómo Belinda tomó de la mano a otro hombre. Por eso la relación tuvo un final bastante abrupto, pues lo que muchas fuentes cercanas confirman, es que el músico de 53 años era muy intenso en sus emociones. Así se entiende el porqué se hizo el tatuaje de la artista pop.

¿Cuándo saldrá el libro de Lupillo Rivera?